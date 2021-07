Kane: “Paratici? Le sue parole fanno piacere. Su Mourinho…”

Kane, attaccante dell’Inghilterra e del Tottenham, ha parlato di Mourinho e Paratici

L’attaccante dell’Inghilterra Harry Kane ha parlato ai microfoni di talkSPORT, occasione in cui si è soffermato sugli attestati di stima di Paratici: "Non ho avuto ancora modo di parlare con lui. Sono sicuro che dopo l’Europeo avremo modo di conoscerci e parleremo al telefono visto che andrò in vacanza per un paio di settimane. Ricevere elogi da grandi personalità del calcio è fantastico, dà grande motivazione. Penso che a qualsiasi giocatore piace sentirsi amato. Per questo le sue parole mi hanno fatto piacere".