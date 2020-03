Kane-Tottenham, aria di addio. Ferdinand suggerisce: “United, fatti avanti”

Il Tottenham resta sotto shock dopo le ultime esternazioni di Harry Kane. L’attaccante inglese ha affermato di aver preso in considerazione l’ipotesi di lasciare gli Spurs. L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha espresso il suo parere sulla situazione nel corso di una diretta Instagram sul proprio profilo. Queste le parole riportate dal Sun: “Harry è sempre stato timido e trattenuto, ma ha lasciato cadere un paio di bombe. Stava aspettando che il sogno di Spurs si materializzasse, ma non è successo. È frustrato. Pensi che Harry sarebbe felice, soddisfatto e soddisfatto se segnasse gol, battesse record ma senza trofei alla fine della sua carriera? No. Sarà sconvolto e devastato. Penso che questa affermazione significhi che Harry è spento, che vuole vincere trofei e che avviserà i club. So che il Manchester United si farà avanti per lui perché quel tipo di giocatore è perfetto per loro. Sono sicuro che si faranno avanti Juventus e Real Madrid. Se Kane partirà, lo farà almeno per 130 milioni di sterline nel mercato di oggi”.

JADON – Ferdinand ha anche elogiato Jadon Sancho e ha affermato che il ventenne sarebbe degno dell’iconica maglia numero sette. L’attaccante inglese è vicino all’addio al Borussia Dortmund. Queste le sue parole: “Voglio che Jadon vada in una squadra dove giocherà, migliorerà e otterrà trofei. È stato collegato con United, Chelsea, PSG, ma penso che lo United sia il posto dove andare perché io sono di parte”.