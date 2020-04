Kane verso l’addio al Tottenham: sorpasso United sul Real Madrid

Harry Kane ha lanciato la bomba e ora si iniziano a verificare i primi effetti. Le dichiarazioni dell’attaccante inglese che faceva capire di non volersi legare necessariamente al Tottenham in caso di un progetto poco convincente, hanno scatenato una vera e propria sfida di mercato tra diversi club, compresi Manchester United, Real Madrid, Juventus e Manchester City. Secondo quanto riportato dal Sun, in questo momento la situazione avrebbe assunto contorni decisamente diversi: i Red Devils si sarebbero portati in testa, approfittando anche del ritiro dei Blancos. L’emergenza Coronavirus e la conseguente crisi economica costringono il Real a non poter sostenere un’asta al rialzo. Più lontane anche Juve e City. Il Tottenham spera in un ripensamento delle avversarie dello United per avere il pretesto per aumentare il prezzo.