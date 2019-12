Kanté a caccia di una nuova sfida: vuole andare da Zidane al Real Madrid

Potrebbe essere uno dei trasferimenti più importanti della prossima finestra di mercato. N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, potrebbe partire in direzione Spagna. Lo affermano il Sun e il Mirror che parlano del francese in cerca di una nuova sfida.

Nonostante Kanté abbia ancora 3 anni di contratto con i blues, il campione del mondo con la Francia sarebbe alla ricerca di nuove esperienze e il Real Madrid sembra essere la destinazione più probabile. Il classe 1991 ex Leicester, dopo aver vinto due volte la Premier League vuole misurarsi con un nuovo campionato. A favorire l’eventuale operazione, la stima del giocatore per Zinedine Zidane, tecnico francese dei blancos. Nonostante in quel ruolo le merengues abbiano già persone del calibro di Kroos, Casemiro e Modric, Kanté rappresenterebbe un inserimento di altissimo livello. Per lui, serviranno circa 100 milioni di euro.