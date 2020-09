Karius saluta il Liverpool: il portiere torna in Germania

Dalla finale di Champions League 2017/18, Loris Karius non sembra aver trovato pace. Il portiere tedesco è diventato il simbolo della sconfitta del Liverpool nell’ultimo atto contro il Real Madrid a causa di due papere clamorose. L’estremo difensore ha scelto il Besiktas per rilanciarsi nelle ultime due stagioni con la formula del prestito, ma senza ottenere grandi risultati.

NUOVA CHANCE

Karius ha comunque trovato il modo per provare a ritagliarsi nuovamente spazio. Infatti l’Union Berlino ha deciso di puntare su di lui per difendere la propria porta. Il club tedesco lo ha annunciato in giornata: Loris si trasferirà con la formula del prestito secco per una stagione.