Karius senza pace: il Besiktas non lo conferma, ipotesi Germania

La maledizione di Kiev non ha abbandonato Loris Karius. Il portiere tedesco, divenuto tristemente noto per gli errori nella finale di Champions che condannarono il Liverpool contro il Real Madrid, non sembra riuscire a riprendersi. Dopo aver lasciato i Reds con la formula del prestito per accasarsi al Besiktas, l’estremo difensore sembra destinato a cambiare nuovamente squadra. Infatti l’esperienza in Turchia si è rivelata nuovamente deludente, con troppi alti e bassi. Il club turco non pare interessato a riscattarlo o riconfermare il prestito. Così Karius potrebbe cambiare casacca per la terza volta in due anni. Secondo quanto riportato da Sport1, sulle sue tracce ci sarebbe l’Hertha Berlino. La squadra tedesca gli darebbe la possibilità di tornare in patria per rilanciarsi come avvenuto nell’esperienza al Mainz.