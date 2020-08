Kean, la Juventus punta al suo ritorno: possibile scambio inatteso

Moise Kean di ritorno alla Juventus sembra poter essere una possibilità concreta. L’attaccante sarebbe la soluzione a diversi problemi. Venduto solamente una stagione fa all’Everton, il centravanti sembra essere rientrato nei piani della Vecchia Signora che potrebbe pensare di offrire una contropartite per riportarlo a Torino.

Kean: cavallo di ritorno alla Juventus

Kean potrebbe essere un potenziale affare per tutte le parti interessate. L’Everton, che lo aveva pagato 27.5 milioni di euro la scorsa estate non lo farà partire con semplicità ed è per questo che nella mente delle due dirigenze potrebbe esserci un nome nuovo da inserire a completamento dell’operazione. Si tratta di Aaron Ramsey che in Premier League ha fatto grandi cose con la maglia dell’Arsenal.

Il giocatore sarebbe ben accetto da Carlo Ancelotti ai Toffees ed è per questo che si potrebbe imbastire una trattativa importante che possa di fatto vedere Kean tornare in Italia e il gallese fare ritorno in Inghilterra.

