Kessié torna in Italia? Gli agenti: “Impossibile, sono solo fake news”

L'avventura di Franck Kessié al Barcellona non è stata finora entusiasmante anche se il gol al Real Madrid ha dato un segnale di risveglio. Trasferitosi in Spagna a parametro zero dopo una super stagione al Milan, il centrocampista non ha trovato continuità. Tralasciando il gol decisivo per la vittoria de il clasico, il futuro del classe 96' sembrava trovare nuovamente spazio in Italia. La risposta degli agenti, però, è stata categorica ed ha cancellato definitivamente questa possibilità: "Certe ridicole fake news cominciano a dare fastidio. Pensare che Kessié possa lasciare il Barcellona nel prossimo calciomercato è come sperare che un serpente possa improvvisamente avere le gambe".