Khedira, addio Juventus: tutto fatto con l’Hertha Berlino

Khedira e la Juventus pronti a dirsi addio. La svolta è davvero imminente con il tedesco destinato al ritorno in Patria. Trovano conferma, infatti, le anticipazioni delle scorse ore da parte di Kicker: il centrocampista tedesco è molto vicino al trasferimento all’Hertha Berlino.

Khedira: addio Juventus

In scadenza di contratto a giugno, l’ex Stoccarda e Real Madrid è da mesi un separato in casa. La Juventus, che ha più volte cercato una via d’uscita per liberarsi dell’ingaggio da 6 milioni di euro a stagione di Khedira, pare abbia finalmente trovato una soluzione con il giocatore che da ieri si trova a Berlino dove avrebbe già sostenuto le visite mediche di rito con l’Hertha. Il calciatore firmerà un contratto di due anni e mezzo, subordinato al numero di presenze. Contestualmente, Khedira risolverà il contratto che lo avrebbe legato alla Juventus fino al prossimo 30 giugno.