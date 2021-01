Khedira, futuro deciso: sono solo due le piste calde

Se ne parla ormai da tempo, ma Sami Khedira non ha ancora salutato la Juventus nonostante i tantissimi rumors di mercato che lo riguardano. Il centrocampista tedesco ha più volte ammesso di voler giocare e di essere disposto a farlo lontano da Torino visto l’ormai non più presente feeling con società e allenatore.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate anche da Tuttosport, il classe 1987 avrebbe deciso di escludere tutte le ipotesi – anche le più recenti – provenienti da Turchia, Russia o Emirati Arabi. Nella mente del tedesco ci sono solo Premier League o Bundesliga. Khedira vorrebbe provare l’esperienza inglese dove l’Everton sembrava essere la squadra maggiormente interessata. In alternativa, il ritorno in Patria, dove in passato aveva già vestito la maglia dello Stoccarda, potrebbe essere una soluzione a lui gradita.