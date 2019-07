Khedira in uscita dalla Juventus: c’è un’offerta dall’estero

In casa Juventus inizia l’era di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha già fatto una selezione precisa di giocatori su cui puntare. Uno dei profili dati in partenza è Sami Khedira: il centrocampista tedesco è vicino alla partenza. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’ex Real Madrid sarebbe prossimo al passaggio in Turchia. Infatti, sembra che il Fenerbahce si sia fatto avanti, pronto a convincere la Vecchia Signora a lasciar partire il proprio tesserato. I bianconeri, per il momento, non hanno ancora preso una decisione precisa. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.