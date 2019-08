Khedira può lasciare la Juve: ipotesi Premier League

Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus. Non è un mistero che il centrocampista tedesco campione del mondo nel 2014 non sia tra i possibili titolari nella squadra di Maurizio Sarri. Tuttavia, è in atto una vera e propria corsa contro il tempo perché la pretendente principale per il cartellino del giocatore è una formazione militante in Premier League. E proprio oggi si sta concludendo il mercato del campionato inglese. Così Khedira potrebbe approdare all’Arsenal di Unai Emery, pronto a far follie per avere con sé il giocatore. La trattativa deve necessariamente concludersi entro le 18 odierne. Il mercato della Premier entra nella fase cruciale.