Klinsmann: “Tottenham? Il presidente ha il mio numero”

Jurgen Klinsmann si è proposto per la panchina del Tottenham, mandando un messaggio diretto al presidente Levy

L’ex ct della Germania e degli Stati Uniti Jurgen Klinsmann è intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk, proponendosi per la panchina del Tottenham , club per cui ha giocato in carriera: "Conosco bene Daniel Levy e al Tottenham ho vissuto uno dei momenti più belli della mia carriera. Ha il mio numero e se ha voglia può chiamarmi quando vuole".

LA STAGIONE – La panchina degli Spurs ha subito una netta sterzata lo scorso 19 aprile, quando la proprietà decise di esonerare Mourinho (adesso atteso in Italia per la nuova e clamorosa avventura alla Roma). Al suo posto è stato promosso Ryan Mason dall’Under 23, ma la sensazione è che la dirigenza londinese stia cercando un nuovo tecnico per revitalizzare la squadra nella prossima stagione, dopo aver chiuso al 7° posto in classifica. Sono circolati anche nomi italiani per la successione, come quello di Sarri, e adesso Klinsmann si è proposto a gran voce.