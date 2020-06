Klopp immagina Sancho in maglia Reds: “Gli starebbe molto bene ma…”

Il Liverpool si è laureato campione d’Inghilterra dopo 30 anni. Grande successo da parte di Salah e compagni che hanno festeggiato e presto, si spera, continueranno a farlo anche con i propri tifosi. Jurgen Klopp è stato l’artefice del miracolo Reds che con lui ha vinto davvero tutto. Proprio il mister, parlando alla Bild, si è soffermato anche sul futuro in ottica calciomercato e a ciò che si potrebbe fare per migliorare la squadra anche se sarà difficile per via della crisi dovuta al coronavirus.

Klopp: “Sancho starebbe bene con la maglia rossa del Liverpool”

Tra gli oggetti del desiderio, non solo del Liverpool, c’è senza dubbio l’inglesino del Borussia Dortmund Jadon Sancho. L’esterno offensivo piace a diverse big d’Europa e anche a Klopp che non ha avuto esitazione nel sbilanciarsi a proposito: “La maglia rossa del Liverpool gli starebbe molto bene”, ha ammesso il tecnico tedesco che però ha aggiunto una buona dose di realismo in merito all’economia mondiale anche del mondo del calcio: “Ma non credo che un tale trasferimento sarà possibile in questa stagione. Non credo che le società potranno permettersi un investimento così importante. Sancho è un giocatore molto interessante. Se venisse a Liverpool sarei il più sorpreso di tutti noi”.

