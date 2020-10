Kondogbia, l’ex centrocampista dell’Inter va all’Atletico: sarà il sostituto di Partey

L’ex centrocampista dell’Inter, Geoffrey Kondogbia, mai esploso in maglia nerazzurra, si trasferisce dal Valencia all’Atletico Madrid di Simeone per 20 milioni di euro. Il calciatore avrà il compito di sostituire Thomas Partey, passato all’Arsenal nell’ultima sessione di mercato. Il centrocampista Kondogbia era passato stato acquistato dall’Inter che lo aveva prelevato per 35 milioni dal Monaco, club con il quale il calciatore francese si era messo in mostra nelle due stagioni precedenti. Nei due anni trascorsi a Milano, Kondogbia non ha mai fatto scattare un feeling definitivo con la maglia nerazzurra, casacca con la quale il centrocampista ha collezionato 50 presenze e due reti.