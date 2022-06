Kostic alla Juventus: c’è un solo nodo da sciogliere prima del ‘sì’

La prossima mossa dei bianconeri potrebbe essere legata al nome di Filipo Kostic . Il giocatore dell'Eintracht Francoforte continua ad essere un giocatore molto desiderato dal club bianconero anche se le richieste dei tedeschi sembrano ancora non coincidere con quelle della Vecchia Signora.

La formazione di Bundesliga continua a chiedere 20 milioni di euro, ma l'esterno serbo è in scadenza a giugno 2023, tra un anno, e la Juventus non ha alcuna intenzione di investire più di 10-15 milioni più bonus su di lui. Il giocatore stesso ha fatto capire di voler lasciare Francoforte per fare il grande salto, rifiutando a più riprese il rinnovo. Proprio questa mossa potrebbe portare permettere alla Juventus di chiudere l'affare nonostante il nodo legato a quei 5 milioni di euro di differenza tra domanda e offerta.