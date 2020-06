Koulibaly, assalto del Liverpool per una coppia da sogno con Van Dijk

Kalidou Koulibaly è da tempo un obiettivo di mercato del Manchester United, ma secondo quanto informano i media inglesi, ci sarebbe un’altra big di Premier League pronta a fare un’offerta al Napoli per il senegalese.

Sarebbe il Liverpool, prossimo a diventare campione d’Inghilterra. Secondo il Mirror, la squadra di Klopp starebbe pensando ad una coppia di centrali difensivi di assoluto livello. Koulibaly e Van Dijk per sigillare la difesa e, magari, aprire un ciclo vincente in terra britannica e anche in Champions League. Come noto, però, il patron del Napoli De Laurentiis non cederà subito alle lusinghe inglesi specie se l’offerta per il senegalese non dovesse essere adeguata. Per il momento ci sarebbe distanza tra domanda e offerta. Si parla di ben 35 milioni di diffenenza. In ogni caso il Liverpool sogna in grande con due giaganti difensivi da paura…

