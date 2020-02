Koulibaly, clamoroso indizio di mercato: compra casa all’estero e fa tremare Napoli…

Potrebbe avere del clamoroso la notizia di mercato riportata da Le Parisien. Kalidou Koulibaly sarebbe vicinissimo al Paris Saint-Germain. L’indizio arriva dallo stesso centrale difensivo del Napoli che avrebbe acquistato un appartamento del valore di 4 milioni di euro proprio a Parigi.

Il senegalese, che non sta vivendo una buona stagione al Napoli, era da tempo osservato speciale da diversi top club, ma pare che i campioni di Francia lo abbiano individuato come possibile sostituto di Thiago Silva il cui futuro resta ancora in bilico. L’interesse dei parigini pare abbia acquisito maggiore forza proprio con la decisione del difensore di comprare casa. Un appartamento di poco meno di 220 metri quadrati dal valore di 4 milioni di euro. Secondo Le Parisien l’edificio è in via di costruzione e verrà completato nei prossimi mesi, magari proprio in estate, quando il calciomercato sarà di nuovo all’ordine del giorno e Koulibaly potrebbe accettare la corta del Psg. Per il centrale serviranno almeno 75 milioni di euro.