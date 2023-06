Koulibaly è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Hilal: le cifre

Ufficiale il trasferimento in Arabia Saudita con ingaggio da vero top player: circa 30 milioni l'anno per l'ex Chelsea

Anche Kalidou Koulibaly abbandona il calcio europeo per recarsi in Arabia Saudita. Il difensore ex Napoli ha deciso di archiviare la complicata stagione al Chelsea e di guardare al futuro con la sua prossima squadra, l'Al-Hilal. Ai blues andranno 23 milioni di euro per il cartellino (a fronte dei 40 versati al Napoli solo un anno fa). Mentre il calciatore percepirà un vero e proprio ingaggio d'oro da circa 30 milioni di euro a stagione, con contratto fino al 2026. A confermare l'acquisizione del senegalese è stato lo stesso club saudita tramite profili social.