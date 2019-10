Koulibaly, l’amico spaventa Napoli: “Non so se resterà il prossimo anno perché…”

A Napoli è diventato grande, forse il più forte della Serie A. Kalidou Koulibaly, però, potrebbe non rimanere ancora a lungo in maglia azzurra. Parola di un suo amico, nonché ex compagno ai tempi del Metz Julien Gorius.

Intervistato da Il Mattino, il centrocampista, svincolatosi dal Changchun Yatai, ha parlato del difensore dei partenopei e delle voci di mercato che lo vorrebbero corteggiato da tanti top club d’Europa.

AMA NAPOLI, MA… – “Kalidou mi ha sempre raccontato del suo amore per la gente di Napoli: anche sua moglie si trova benissimo in città, i loro figli sono napoletani. Però stiamo parlando di professionisti, credo sia legittima una sua ambizione di arrivare a giocare in uno dei primi cinque club al mondo che si sono interessati a lui”, ha detto Gorius su Koulibaly. E poi ha aggiunto: “Non so se resterà anche il prossimo anno. Napoli lo ha accolto come un figlio, sente forte il legame con questa terra. Lui è al Napoli dal 2014 nonostante le tante offerte ricevute. Questo è anche il suo modo di sdebitarsi per il tanto amore dei napoletani”. Su Koulibaly è stato forte l’interesse di diverse squadre tra cui il Psg e anche le big inglesi come Manchester City e Manchester United. Vedremo quindi se il classe ’91 deciderà di rimanere alla corte di Ancelotti o se cederà alle lusinghe straniere nella prossima annata. Il prezzo del suo cartellino supera i 100 milioni di euro.