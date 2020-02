Koulibaly-Napoli, aria di addio? Quante richieste dalla Premier League

Dopo sei anni potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Kalidou Koulibaly al Napoli. Il difensore centrale senegalese non sta vivendo un momento semplice e, complice l’idea di rifondazione al termine di questa stagione travagliata da parte della dirigenza partenopea, sembra vicino all’addio. Del resto, le richieste non mancano. In Inghilterra, infatti, Koulibaly è particolarmente apprezzato. Sulle sue tracce si sono portati Manchester United, Chelsea e Tottenham. I Red Devils sembrano in leggero vantaggio e sarebbero pronti a pagare i 100 milioni di euro richiesti dal Napoli per l’acquisto del difensore. Lo riporta il Daily Mail.