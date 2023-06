Koulibaly pronto a volare in Arabia: trattava ai dettagli con Al-Hilal

Sfumano i sogni dell'Inter di riportare Kalidou Koulibaly in Serie A. Il difensore ex Napoli lascerà il Chelsea in questa sessione di mercato per raggiungere il compagno Kanté in Arabia Saudita, lo riportano diverse fonti inglesi. Si perché la Saudi Pro League ha convinto anche un veterano come Kalidou, che solo un anno fa lasciò Napoli alla ricerca di trofei, e invece sappiamo tutti com'è andata. In ogni caso il club così fortemente interessato al senegalese è l'Al-Hilal, la stessa che tentò Messi per mesi. Per aggiudicarselo avrebbe messo sul piatto un contratto da 30 milioni di euro annui, anche se non sarebbe ancora nota la durata dell'accordo. In ogni caso siamo ai titoli di coda e presto dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.