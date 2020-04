Koulibaly, PSG più lontano: si accende il derby di Manchester

Fino al momento dello stop non era stata la stagione migliore di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese si è reso protagonista di alcuni errori insoliti per un giocatore del suo livello. Tuttavia il suo valore non è assolutamente in discussione e, nonostante l’annata difficile, diversi club sono pronti a presentare importanti offerte al Napoli per convincerlo a privarsi del suo gioiello. Fino a qualche settimana fa sembrava imminente l’accordo per il trasferimento al Paris Saint-Germain. Eppure secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Sun e da LeSport10, l’affare sarebbe provvisoriamente congelato, con il giocatore poco convinto dell’idea di andare in Francia. Così tornano in gara due clienti scomodi per il PSG: il Manchester United e il Manchester City. Il derby di mercato vede, per il momento, in vantaggio i Red Devils, complice anche il bisogno disperato di trovare un difensore da parte di Ole Gunnar Solskjaer.