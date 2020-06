Koulibaly può lasciare il Napoli: se parte, pronto il sostituto

Archiviata la gioia per la vittoria della Coppa Italia, il Napoli inizia a guardarsi intorno per programmare l’imminente sessione estiva del calciomercato. Gli azzurri sembrano ormai rassegnati a perdere Kalidou Koulibaly: il difensore centrale senegalese è corteggiato dal Manchester City, che in questo momento appare in pole position rispetto alle altre pretendenti. Così, dopo sei anni, si concluderebbe la sua avventura con i partenopei con cui ha conquistato una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.

SOSTITUTO – Il Napoli, però, non dovrebbe farsi trovare impreparato. Infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Jean-Clair Todibo difensore di proprietà del Barcellona, ora in prestito allo Schalke 04. Su di lui ci sono anche Everton, Watford e Southampton. I catalani chiedono 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore.