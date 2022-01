Koulibaly spaventa il Napoli: “Ho avuto contatti con il PSG”

Il difensore azzurro ha svelato una trattativa della scorsa estate

"Sì, ho avuto contatti con il Paris Saint Germain e altri club in estate. Non mi piace parlare troppo di queste cose, ma c’è stato il loro interesse. Mi ha reso felice, se ti cerca un club così importante vuol dire che sto facendo bene in campo e mi incoraggia a dare ancora di più". Così Kalidou Koulibaly, in un'intervista a Canal Football Club. Il difensore azzurro ha poi proseguito: "Il Napoli ha deciso di tenermi, questo dimostra l’amore che il club ha nei miei confronti. E anche l’amore dei tifosi. Continuerò a fare bene per restare tra i migliori del mio ruolo".