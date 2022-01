Krasnodar, per la panchina c’è anche Di Francesco

Dopo i pessimi risultati in Italia, il tecnico potrebbe ripartire dalla Russia

Eusebio Di Francesco, che in precedenza ha allenato la Roma, il Cagliari e il Verona, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Krasnodar, secondo quanto riportato da Sky Sport Italia. Il club russo avrebbe già contattato il tecnico 52enne, per trovare l'accordo sull'ingaggio. Pochi giorni fa il Krasnodar ha annunciato la risoluzione del contratto con Viktor Goncharenko. Marko Nikolic, Jesse Marsh e Shota Arveladze erano i candidati per sostituire l'allenatore bielorusso ma adesso c'è anche l'italiano.