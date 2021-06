Kroos: “Sergio Ramos? Credevo restasse al Real Madrid”

Kroos ha commentato l’addio di Sergio Ramos dal Real Madrid

L’era è finita, Sergio Ramos non sarà più un giocatore del Real Madrid. L’addio si è consumato in una commuovente conferenza stampa, che lascerà strascichi nel presente e nel futuro. Perché il capitano spagnolo era l’anima della squadra, come ha spiegato Toni Kroos nel podcast 'Einfach mal Luppen', format creato con suo fratello Felix: “Non conosco il Real Madrid senza Sergio Ramos. Mi aspettavo che restasse, pensavo che finisse la carriera al Real. Tutti sanno che molto dipende dalle trattative, ma davo per scontato che sarebbe rimasto”.