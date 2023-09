Kroos torna su Gabri Veiga in Arabia: “Scelta fatta solo per soldi…”

Dopo aver definito l'operazione "imbarazzante", Toni Kroos è tornato a parlare del trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita. Il centrocampista del Real Madrid ha spiegato che il problema non è tanto la Saudi Pro League, quanto l'ambizione del giocatore che a soli 21anni ha preferito i "soldi" al grande calcio. "La verità è che questo è un momento difficile per lo sport che tutti noi amiamo - ha esordito il calciatore -. Si fanno scelte solo per soldi, come quella di andare a giocare in Arabia Saudita, che non è per nulla un campionato competitivo. A fine carriera chiunque prenderebbe questa decisione, come ha fatto Cristiano Ronaldo. Ma diventa imbarazzante quando a farlo sono giocatori che non sono nemmeno all'apice della loro carriera e che potrebbero giocare nei migliori club d'Europa".