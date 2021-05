Kroos: “Zidane lascia il Real? È una bugia”

Kroos ha fatto chiarezza sul futuro di Zidane, incerto sulla permanenza al Real Madrid

In casa Real Madrid sono giorni di attesa per conoscere il futuro della panchina, perché Zinedine Zidane è tutt’altro che sicuro della permanenza. Tira aria di cambiamento, con un intreccio particolare con la Juventus per la quale, in questo momento, è in pole Allegri.