Kulusevski non si sbilancia: “Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. A Parma ho colto la mia occasione…”

Dejan Kulusevski è senza dubbio l’uomo del momento. Il centrocampista o attaccante dell’Atalanta, in prestito al Parma, è diventato l’obiettivo di mercato numero uno di Inter e Juventus. Lo svedese ha parlato ai microfoni di SVT Sport analizzando anche il suo futuro e le ipotesi di mercato.

CRESCITA – “Ci sono molti fattori diversi che hanno portato a questo riconoscimento”, ha detto Kulusevski in merito alla vittoria del premio come miglior calciatore di dicembre. “Ho trovato una squadra nella quale mi sono ambientato perfettamente, un allenatore e dei compagni di squadra che credono in me. L’anno scorso mi sono allenato molto duramente con l’Atalanta e ho sentito di avere mantenuto questo livello. Ora, al Parma, sono in una squadra in cui posso giocare e ho colto l’occasione di farlo. Ovviamente sono molto contento di come sono andate le cose”.

FUTURO – Obiettivo di mercato di diverse big, il classe 2000 non si sbilancia: “Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Ecco perché adesso sto pensando solo a migliorare. Ogni giorni di più rispetto al giorno precedente. Cosa accadrà in futuro sicuramente non lo so. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione”, ha concluso Kulusevski.