Kulusevski sarà bianconero: la Juventus ad un passo dall’esterno classe 2000

Il Napoli e soprattutto l’Inter da tempo seguono il talento del Parma Dejan Kulusevski, di proprietà dell’Atalanta, ma fra le due ‘litiganti’ gode la Juventus, che ora sembrerebbe vicinissima al talento classe 2000, messosi in luce con la maglia gialloblù nella prima parte di stagione. Uno scatto decisivo, l’esterno svedese sarà così un nuovo giocatore bianconero, ma a partire dalla prossima annata, perché – come richiedevano prima mister Roberto D’Aversa e poi anche il direttore sportivo Daniele Faggiano – rimarrà nel club ducale fino al termine di questa stagione di Serie A, la sua prima da professionista (a meno che al Parma vengano girate le contropartite più adeguate per sostituirlo). Paratici da tempo lavorava all’operazione, che si chiuderà sui 35 milioni di euro più bonus, con contratto al giocatore di 2 milioni di euro netti per cinque anni.