Kumbulla stella del mercato: tre club vogliono il difensore del Verona

Doveva essere una stagione di sofferenza, come ogni neopromossa è chiamata a vivere. Invece l’Hellas Verona non smette di sognare l’Europa. Merito anche di Marash Kumbulla: il difensore albanese classe 2000 si è imposto subito all’attenzione generale grazie a una serie di prestazioni a dir poco strepitose. Inevitabilmente sono comparse già le prime pretendenti. Dapprima è toccato alla Juventus farsi avanti, seguita poi dall’Inter. L’ultima in ordine temporale è stata la Lazio.

OFFERTA – I biancocelesti, dal canto loro, vogliono far le cose in grande stile. Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società di Claudio Lotito avrebbe già proposto un’offerta notevole: 18 milioni di euro e i cartellini di due giocatori, ossia Lombardi, attualmente in prestito alla Salernitana, e Berisha, in forza al Fortuna Dusseldorf.