Kurzawa verso l’addio al PSG: Barcellona e Siviglia sfidano tre italiane

Dalla Spagna sono sicuri: Layvin Kurzawa lascerà il Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il laterale francese non sarebbe intenzionato a continuare la sua avventura con i parigini e avrebbe pensato di cambiare aria. Non mancano le pretendenti. Sempre secondo lo stesso Sport, in pole position per il terzino si sarebbe portato il Napoli. Gli azzurri cercano un esterno capace di difendere e di garantire una notevole spinta offensiva. Tuttavia non manca la concorrenza.

RIVALI – Infatti, Kurzawa è stato accostato anche ad altri club. Inter e Juventus hanno messo gli occhi da tempo sul giocatore, mostrando un notevole interesse. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport e Marca, anche due club spagnoli sarebbero pronti a dare battaglia. Barcellona e Siviglia avrebbero mosso i primi passi, contattando l’agente del giocatore. Si prospetta una lunga sfida di mercato.