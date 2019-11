LA Galaxy, c’è Cavani per il dopo Ibrahimovic

Persa una stella, con Zlatan Ibrahimovic che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il 31 dicembre, i Los Angeles Galaxy vogliono subito prenderne un’altra. Come riporta gianlucadimarzio.com, è infatti Edinson Cavani l’obiettivo di mercato numero uno del club statunitense, deciso a prelevarlo già a gennaio dal Paris Saint-Germain. Sull’attaccante vi è però il forte interesse anche dell’Inter Miami di David Beckham, che ha messo l’uruguaiano nel mirino già da tempo. L’intenzione della dirigenza dei Galaxy è però quella di stringere i tempi, con i primi contatti avviati già in questi giorni. Nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi.