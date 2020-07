La Grecia chiama Balotelli: nuova pista per Super Mario

Mario Balotelli è pronto per un’altra avventura. Dopo la deludente stagione al Brescia, culminata con la retrocessione e i noti problemi con la dirigenza – in particolare col patron Massimo Cellino -, il futuro di Super Mario potrebbe essere lontano dall’Italia. Tanti i rumors di mercato sul bomber, l’ultimo arriva… dalla Grecia.

Balotelli: la Grecia chiama

Si è parlato di diverse opzioni per il futuro di Balotelli anche le più improbabili come la Serie C, dove il Como aveva reso noto l’interesse per lui. Ma il destino di Super Mario potrebbe essere ben distante dal bel Paese. Infatti, secondo quanto riporta sportime.gr, l’ultima pista porta alla Grecia. Il centravanti potrebber ripartire dal campionato ellenico dove l’Aris Salonicco si sarebbe fatto avanti nella speranza di assicurarsi un grandissimo bomber che, sicuramente, farebbe la differenza nel campionato.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI BALOTELLI