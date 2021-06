La Juventus cerca il vice Szczesny: i nomi sull’agenda bianconera

Con l'addio di Buffon servirà trovare un vice Szczesny

Tanti nomi per il futuro secondo portiere della Juventus. I bianconeri, tra le varie vicende di mercato, sono alle prese con la scelta del successore di Gianluigi Buffon che dovrà essere di assoluta affidabilità e non far rimpiangere l'estremo difensore italiano oltre che saper dire la sua in caso di assenza del titolare polacco.

Secondo Tuttosport, sono diverse le piste percorribili. Resta in piedi l’ipotesi che porta a Emil Audero, classe ’97 della Sampdoria, che ha il vantaggio di essere cresciuto proprio nella società bianconera ma per lui ci sarebbe il problema della quotazione: oltre 20 milioni vista la assoluta titolarità nella Sampdoria. Discorso simile per un altro profilo come Alessio Cragno del Cagliari, che per il quotidiano torinese piace anche alla Fiorentina. Esistono poi anche soluzioni più "esotiche". Nelle ultime ore sarebbe avanzata l’ipotesi che porta a David Ospina del Napoli, dato che Spalletti pare intenzionato a puntare forte solo su Meret tra i pali. Infine, dall’estero arriverebbe la suggestione Sergio Romero, libero dopo la fine del contratto col Manchester United. L'ex Sampdoria conosce il campionato italiano e potrebbe accettare il ruolo di secondo alla Juventus.