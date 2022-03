La Juventus e la spesa “made in Italy”: tre italiani nel mirino

Mosse di mercato da parte della Vecchia Signora

Redazione ITASportPress

L'Italia per la seconda volta consecutiva non parteciperà al Mondiale, ma le qualità di alcuni calciatori restano indiscutibili. In tal senso, in tema calciomercato, diversi singoli sono entrati nel mirino della Juventus.

Secondo quanto si apprende sulle pagine di Tuttosport, l'idea dei bianconeri è quella di rafforzare la rosa allargando la base italiana dello spogliatoio. Se la pista Frattesi è ad oggi solo una new entry, Nicolo Zaniolo è il vero primo obiettivo della Vecchia Signora. La Juventus farà un tentativo in estate, con la Roma che, in assenza di rinnovo, potrebbe essere costretta a sacrificare l'ex Inter in nome del bilancio.

Ma a proposito di nomi e di Nazionali italiani, ci sarebbero altri due obiettivi "azzurri" nel mirino dei bianconeri. Si parla di EmersonPalmieri e Jorginho. La Juventus resta alla finestra per entrambi, in attesa di novità in merito al futuro del Chelsea. Il centrocampista sarebbe l'acquisto ideale qualora dovesse partire Arthur, mentre l'esterno sembra essere il preferito per il dopo Alex Sandro.