La Juventus fa la spesa in casa Atalanta: blitz per il goleador a sorpresa

La Juventus pensa in grande per il futuro. La mossa di mercato per la prossima stagione potrebbe vedere coinvolto uno dei migliori giocatori della stagione di Serie A che milita… nell’Atalanta. Un vero e proprio scippo da parte dei bianconeri che sarebbero interessati a Robin Gosens.

Juventus: Gosens per la fascia

Nove reti realizzate in 28 partite di campionato, il tutto condito anche da sei assist. La stagione di Gosens è da incorniciare. L’esterno dell’Atalanta, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, sarebbe entrato in orbita Juventus specie dopo un’annata in cui i terzini mancini della Vecchia Signora non hanno brillato, su tutti Alex Sandro, deludente anche nella gara contro il Milan. Tra i profli studiati dalla squadra torinese c’è, appunto, il tedesco classe 1994 per il quale Sarri sta cercando di capire se è adattabile al suo gioco.

L’occasione per osservarlo da vicino potrebbe essere la sfida di sabato prossimo tra le due compagini. Juventus-Atalanta, infatti, si affronteranno per la 32^ giornata di campionato e Gosens sarà regolarmente a macinare km sulla fascia. Dopo quello che potrebbe assumere i connotati di un vero e proprio test di mercato, la Juventus potrebbe pensare di far partire una vera e propria trattativa. I rapporti con la Dea sono eccellenti e i tanti affari degli ultimi anni, come ad esempio quelli che hanno avuto per protagonisti Kulusevski e Muratore in questa stagione, lo dimostrano.

QUI LE NEWS DI GOSSIP