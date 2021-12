Bomba dalla Spagna: Juventus ha chiuso l’affare per Dembelé dal Barça

Il francese sarebbe ad un passo dai bianconeri

Il trasferimento a Torino del calciatore dovrebbe avvenire nella prossima finestra estiva di trattative ma l'affare può dirsi ormai chiuso. Dembelé è in scadenza con il club blaugrana e non ha ancora rinnovato. Lo stesso calciatore avrebbe dato l'ok per il trasferimento in Italia in Serie A.