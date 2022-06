La Juventus ha deciso: ecco chi sarà il vice Vlahovic

I bianconeri hanno bisogno di un attaccante oltre al serbo

Proprio sulla base della necessità di rimpiazzare il centravanti iberico, la Juventus starebbe spingendo per un giocatore che possa garantire gol ma che non si faccia troppi problemi ad essere considerato, almeno all'inizio, un'alternativa. In tale ottica oltre a Simeone, non mancano altri nomi. Si parla di Muriel, di Arnautovic e di Milik. Il Cholito, però, ad oggi pare essere in pole position.