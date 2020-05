La Juventus ha deciso: Pjanic al Barcellona in cambio di Dembélé e… Vidal

Niente Arthur per la Juventus, e allora ecco il piano B che non è detto sia per forza un ripiego, anzi… Dalla Spagna non hanno dubbi: la Vecchia Signora avrebbe dato l’ok al Barcellona per Pjanic ma, in cambio, avrebbe stabilito due contropartire di altissimo livello: Ousmane Dembélé e Arturo Vidal.

La notizia riportata dal Mundo Deportivo trova conferma anche da Rac1 e vede un grosso affare in pentola tra le due società. Per l’esterno francese ex Borussia Dortmund la volontà della Juventus sarebbe quella di richiedere un prestito con opzione d’acquisto. Ma la verà mossa dei bianconeri sarebbe quella di inserire Arturo Vidal nella trattativa per il passaggio di Miralem Pjanic e anche Mattia De Sciglio in Catalogna. Il cileno ha vestito la maglia dei bianconeri dal 2011 al 2015 e sarebbe un ritorno gradito per entrambe le parti. Inoltre, Vidal, era sotto controllo da parte dell’Inter e di Antonio Conte e, in questo caso, la Juventus andrebbe anche a soffiare un obiettivo di mercato ai rivali.