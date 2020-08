La Juventus ha deciso: sono solo tre gli intoccabili

Un’annata complicata, si spera meno di quella appena trascorsa, sta per iniziare. Molto passerà anche dal mercato, una finestra di trattative che sarà molto diversa da quelle passate, specie in casa Juventus dove è in atto una sorta di rivoluzione anche grazie all’arrivo di Andrea Pirlo come allenatore.

Juventus: solo 3 gli intoccabili

Come scrive calciomercato.com che cita Tuttosport, la Vecchia Signora è ripartita dal nuovo msiter, ma anche da nuove idee e, probabilmente, qualche nuovo volto. La Juventus deve lottare per vincere in Italia e in Europa e per farlo serviranno giocatori all’altezza. Ecco perché occorre fare piazza pulita di tutti quei calciatori che non sono consoni al progetto. Sarebbero solo 3 i giocatori indispensabili secondo la dirigenza e non si salverebbero neppure Dybala e Cristiano Ronaldo, vere punte di diamante della rosa.

A causa del monte ingaggi molto elevato, i bianconeri potrebbero trovarsi a fare scelte dolorose. Sarebbero quindi solamente tre i giocatori incedibili e i nomi sono a sorpresa.

Oltre agli ultimi arrivati, pare che la Juventus non sia disposta ad ascoltare offerte unicamente per Demiral e de Ligt in difesa e Rodriguo Bentancur per il centrocampo. Sono loro il presente e il futuro della società.

