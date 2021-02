La Juventus ha scelto il prossimo acquisto: ecco il top player per l’attacco

Sarebbe diventato Memphis Depay l’obiettivo numero uno per l’attacco della Juventus. Impegnata questa sera in Champions League contro il Porto, la Vecchia Signora gioca anche fuori dal terreno di gioco e si appresta a lottare per il top player per il reparto avanzato.

Secondo quanto afferma calciomercato.com, infatti, il giocatore del Lione, uno dei parametro zero più ambiti sul mercato, sarebbe tornato nei radar della dirigenza torinese. Resta da battere la concorrenza del Barcellona che col suo mister Koeman pareva, fino a qualche tempo fa, in vantaggio. Eppure, Paratici e gli uomini mercato della Vecchia Signora possono dire la loro e anzi, sfruttare proprio quanto accade nell’ambiente blaugrana per inserirsi in uno degli affari potenzialmente più importanti della prossima finestra di trattative.

Depay prenderà a breve una decisione e la Juventus ha già detto presente…