La Juventus ha scelto: in arrivo il colpo a parametro zero

La Juventus ha scelto il suo prossimo colpo. Si tratta di uno dei giocatori più cercati dalle big del calcio europeo. David Alaba del Bayern Monaco è pronto a lasciare i tedeschi a parametro zero visto il suo contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Juventus: Alaba a zero

Come scrive Sportmediaset, si tratta di una ghiotta occasione per la Juventus visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Alaba non ha intenzione di restare in Baviera e i discorsi sul rinnovo sembrano essersi fermati. In tal senso la Vecchia Signora si sarebbe già mossa per tempo e sarebbe a buon punto nella trattativa con l’entourage del giocatore. Alaba può arrivare a parametro zero alla fine di questa stagione o addirittura, visti i buoni rapporti con il Bayern Monaco, il prossimo gennaio.

Per i bianconeri si tratterebbe di un colpo ad effetto per la corsia mancina ma allo stesso tempo una validissima alternativa come centrale dato che negli ultimo mesi in Baviera ha giocato da terzo centrale a sinistra e spesso anche come centrale.