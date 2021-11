La Juventus irrompe sul mercato per un calciatore del Napoli

Potrebbe accendersi ulteriormente la rivalità tra le due squadre italiane

Potrebbe esserci anche la Juventus su un prossimo parametro zero che, attualmente, gioca in Serie A. I rumors di calciomercato che arrivano dalla Colombia sono molto interessanti e accendono quella che negli ultimi anni è stata una delle rivalità più sentite nel massimo campionato italiano, ovvero il duello tra bianconeri e il Napoli .

Infatti, secondo quanto si apprende dal portale colombiano El Futbolero, a giugno prossimo, vista la scadenza del contratto con i partenopei, David Ospina potrebbe finire alla Juventus. Proprio la Vecchia Signora potrebbe tentare l'estremo difensore colombiano ex Arsenal che già in precedenza era stato cercato da altre realtà italiane, come la Lazio.

In chiave estiva, la Juventus potrebbe essere molto interessata a lui e prenderlo come parametro zero con la promessa di dargli il posto da titolare. Da capire, in tal senso, il futuro di Szczesny, e soprattutto quello di Mattia Perin che da tempo reclama spazio e un'occasione proprio per giocarsi il posto da numero uno.