La Juventus mette gli occhi su Milik: ecco la strategia del Napoli

La Juventus continua a programmare la squadra della prossima stagione. Tra i nomi sulla lista del ds bianconero Fabio Paratici ci sarebbe anche Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco potrebbe lasciare il Napoli, ma gli azzurri si priverebbero di lui solamente in caso di un’offerta irrinunciabile. I bianconeri avrebbero già sondato il terreno con i partenopei, inserendo almeno tre contropartite tecniche per convincerli a privarsi a un prezzo ragionevole di Milik. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe declinato la prima proposta della Vecchia Signora, giudicandola poco convincente. Questo rimette in corsa anche Tottenham e Atletico Madrid, anch’essi interessati al bomber polacco.