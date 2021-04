La Juventus pensa a Gosens: l’idea di Paratici

L'idea dei bianconeri per strappare l'esterno all'Atalanta

Potrebbe essere Robin Gosens il prossimo acquisto della Juventus. Il classe ’94 ha totalizzato fino ad ora 9 gol e 5 assist in campionato e sarebbe perfetto nel sistema di gioco dei bianconeri. Come scrive calciomercato.com, il tedesco sarebbe finito nel mirino dei bianconeri che con l'Atalanta hanno ottimi rapporti in tema trattative.

La Dea valuta l’esterno, sotto contratto fino al giugno 2022, circa 35-40 milioni cifra che la Juventus, ad ora, non sembra essere intenzionata a pagare. Ecco perché Paratici studia il giocatore e riflette sulle mosse per arrivare a strapparlo ai nerazzurri. L’idea sarebbe quella di impostare un’operazione ampia, inserendo magari il cartellino di uno o due giovani per abbassare la parte fissa. Le valutazioni sono in corso, e bisogna anche considerare che su Gosens ci sono anche altre squadre tra le big d'Europa. Premier League e Bundesliga potrebbero essere le prime scelte per il diretto interessato anche se la Juventus ci proverà...