La Juventus piomba su Muriel

Rumors di mercato sul colombiano

Potrebbe essere Luis Muriel il nome giusto per la Juventus della prossima stagione. L'attaccante colombiano, ora all' Atalanta , sembra essere finito nel mirino della Vecchia Signora.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Cherubini e Arrivabene si starebbero guardando attorno per trovare eventuali nuovo pezzi pregiati in avanti con le situazioni Kean e Morata ancora da definire. In tale ottica il nome del giocatore della Dea ha ricevuto apprezzamento.

Muriel è legato all'Atalanta per un altro anno ma potrebbe gradire la destinazione bianconera. Ancora non c'è nessuna trattativa ufficiale, ma dopo la mancata qualificazione in Europa della Dea, il giocatore starebbe spingendo per partire. La valutazione è di circa 18-20 milioni di euro, i buoni rapporti tra i club potrebbe facilitare l'affare. Anche l'ingaggio non sarebbe un problema per la Juventus.