La Juventus piomba su un big del Napoli: chi è e le cifre

Potrebbero esserci novità di calciomercato in casa Juventus e queste interesserebbero anche un'altra big della Serie A, il Napoli . Secondo quanto si apprende da calciomercato.com, infatti, la Vecchia Signora avrebbe fatto un sondaggio, che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane, per un big dei partenopei. La Juventus ha messo gli occhi su Fabian Ruiz , centrocampista spagnolo classe 1996 che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

AFFARE - Da quanto si apprende, come anticipato, si tratta per ora solo di un'idea. Al momento non sono arrivate proposte al Napoli da parte della Juventus anche se si conosce la volontà del diretto interessato. Fabian Ruiz, infatti, considererebbe chiusa la sua esperienza in maglia partenopea e vorrebe tornare in Spagna. De Laurentiis per lasciarlo partire vuole 30 milioni di euro, senza sconti. Nessuno al momento è pronto a spingersi così in alto, e in tale ottica la Juventus, che non vuole arrivare a quella cifra, sta osservando e attende sviluppi.