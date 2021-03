La Juventus prepara il futuro sul mercato: tre italiani nel mirino

La Juventus pensa alla conclusione di questa stagione ma programma, come sempre fatto, anche il futuro. In tal senso, come riporta Tuttosport, la Vecchia Signora starebbe pensando a ben tre obiettivi per rinforzare la squadra in vista della prossima annata.

Si tratterebbe di tre italiani, giovani e già affermati.

Le mosse della Juventus

I nomi sulla lista della Juventus sarebbero quelli di Kean, Locatelli ed Emerson. Il primo, ora al Psg, potrebbe diventare un nome caldissimo nel caso in cui dovesse fare ritorno all’Everton dopo il prestito ai parigini. Il secondo, centrocampista del Sassuolo, è un nome caldissimo. Valutato circa 40 milioni dai neroverdi, nella trattativa potrebbe rientrare il giovane Fagioli. Tra gli esterni seguiti, infine, figura sempre l’italobrasiliano Emerson del Chelsea, cercato da tempo e sempre in cima ai desideri per la fascia sinistra.